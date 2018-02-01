Свердловской области предрекли "генеральскую" чехардуСегодня в 15:26
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Осенью.
В свердловском полицейском главке этой осенью могут произойти кадровые перестановки. По данным РБК, сменятся сразу несколько замов начальника ГУ МВД Михаила Бородина.
В частности, сообщается, что будет назначен начальник свердловской полиции. Место, вакантное с мая 2017 года, якобы займет один из заместителей начальника главка - генерал-майор Петр Кривегин, сейчас курирующий тыл и общественную безопасность. Его персону на эту должность, как утверждают источники издания, лоббирует лично Бородин, поскольку ему не нужен "варяг, способный разрушить сложившуюся систему".
Кресло же Кривегина займет Олег Курач, приехавший на Урал вместе с Бородиным. Сейчас он занимает должность замначальника полиции регионального ГУ МВД и вот-вот должен получить генеральские погоны.
При этом есть информация, что скорейшей отставки Курача требует глава регионального УФСБ Александр Вяткин. Впрочем, не исключено, что и сам генерал-лейтенант может покинуть свой пост до конца года по решению Кремля.
Также вакантной может оказаться должность руководителя Главного следственного управления региона. Сейчас это пост занимает Владимир Миронов, пересидевший в своем кресле ни одну кадровую "чехарду".
По одной из версий, поводом для столь серьезной чистки полицейских "верхов" станет ряд уголовных дел, возбужденных в отношении офицеров различных подразделений главка, что создает серьезные репутационные риски для его руководства, передает "Уралинформбюро".
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