И они попадут сразу в ЕРЦ.

Екатеринбургский Единый Расчетный Центр представил мобильное приложение, позволяющее упростить передачу показаний счетчиков. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в программу можно войти по логину и паролю от действующего личного кабинета. Также пользователи могут пройти простую процедуру регистрации. Поскольку приложение обменивается данными с информационной системой расчетного центра, пользователи будут проходить дополнительную верификацию с помощью смс-паролей.

По словам заместителя директора Единого Расчетного Центра Елены Бересневой, ежемесячно жители Екатеринбурга передают более миллиона показаний индивидуальных приборов учета. Для того чтобы данные отразились в квитанции, их надо направить до старта процесса начислений.

Отдельные управляющие компании собирают показания по своему жилфонду в строго определенные сроки, например, с 23 по 25 число каждого месяца, большая часть горожан передает данные за прошедший месяц до 10 числа следующего.

"Несмотря на то, что существует много способов передать показания очно или удаленно, приложение – это наиболее простой и удобный на сегодняшний день инструмент. Уже сейчас наши абоненты могут бесплатно скачать приложение, попробовать работать с ним и написать отзывы, которые помогут его усовершенствовать", – заметила Елена Береснева.

В ЕРЦ отмечают, что в ближайших обновлениях запланировано появление нескольких удобных функций. Речь идет о создании раздела с информацией об "истории" начислении, а также о появлении push-уведомлений. Всплывающие напоминания помогут не забыть вовремя передать показания приборов учета.

Кроме того, среди планов – перенос всего функционала личного кабинета, доступного на сайте ерц96.рф, в телефоны пользователей. Так, абоненты смогут отслеживать детализацию начислений по коммунальным услугам, передавать необходимые документы с помощью фотографии и связываться с консультантами ЕРЦ прямо через программу.

Скачать приложение:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/единый-расчетный-центр/id1303530459?mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smedialink.ru.erc

Новости о мобильном приложении ЕРЦ, инструкции и полезные советы можно найти на официальных страницах ЕРЦ "ВКонтакте": vk.com/ercekb и Facebook: fb.com/ercekb.