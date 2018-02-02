Без доступа в лицеи и гимназии.

1 февраля в 00.02 екатеринбуржец Илья через портал госуслуг подал заявление на зачисление дочери в первый класс лицея №180 "Полифорум", к которому будущая первоклассница относится по постоянной регистрации. Несмотря на оперативность, девочка оказалась 148-й в очереди. А когда документы в учебное заведение принесли лично, будущая первоклассница сдвинулась на 149-ю строчку.

Лицей с математическим уклоном - один из самых востребованных на Ботанике. В этом микрорайоне расположено много хороших школ, но родители стремятся записать свое чадо именно в 180-ю. В этом году в "Полифоруме" многолюдно еще и потому, что при объединении территорий учебных заведений, к нему прикрепили еще несколько домов.

Подобная ситуация сложилась и у Ларисы, постоянно проживающей на улице Циолковского. По прописке ее ребенок относится к гимназии №39. После объединения территорий к этому учебному заведению прикрепили множество домов, в том числе и новостройки. А родителям дали возможность выбирать - между школами №№ 39 и 18.

"Моя дочь ходила на подготовку в гимназию №39, и мы рассчитывали попасть именно туда, - рассказала Лариса. - Первое заявление через госуслуги я отправила в 00.03, но на сайте произошел сбой. После нескольких попыток его удалось отправить в 01.06. Мы оказались 114 в очереди. Гимназия набирает всего 108 первоклассников. К сожалению, теперь шансов попасть и в школу №18 у нас мало. Насколько я знаю, там осталось всего пять мест. Если это так, то мне придется водить ребенка в учебное заведение, которое расположено в полутора километрах от дома".

Чехарда с очередностью удивила сегодня многих родителей будущих первоклассников.

Прояснить ситуацию "Уралинформбюро" попыталось в уральском филиале "Ростелекома". "Заявление имеет 9-значный номер, присваиваемый системой портала государственных услуг. Номер очереди в общеобразовательную организацию пользователь узнает при личном обращении в школу, ЦМУ или МФЦ, и он может измениться только в случае обращений граждан, имеющих льготы. При подаче заявлений через портал очередь формируется в порядке поступления заявлений по дате и времени его подачи", - заверили в пресс-службе компании.

Если очередь формируется по времени подачи заявления, то в случае с "Полифорумом" 147 человек успели подать их за две минуты. То есть портал успевал обрабатывать 1,2 заявления в секунду? И это только в одно учебное заведение. Или же в районе престижного лицея проживает так много льготников?

Сегодняшняя ситуация показала и еще одну проблему с "распределением" школ в Екатеринбурге. Накануне начала записи в первые классы чиновники с бравадой объявили, что сделали гигантский шаг в решении проблемы, объединив территории учебных заведений. Якобы у родителей будущих школьников появился выбор. Но что же вышло на самом деле?

Те же условно элитные "Полифорум" и гимназия №39 "обросли" дополнительными домами, которые выбирались только по одним чиновникам известному принципу. История с их наполняемостью стала еще более загадочной. Возможно, она прояснится через пять дней, когда станет понятно, из каких районов дети туда приняты.

Стоит отметить, что по данным департамента образования Екатеринбурга, на 13.00 1 февраля в системе АИС "Образование" зарегистрировано 12 347 заявлений на прием в 1 классы. Всего для первоклассников будет открыто 19 500 мест.