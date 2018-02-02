И получили подарки.

Гала-концерт фестиваля творческих возможностей педагогов Кировского района "Большая перемена" прошел в Екатеринбурге. Зрителям представили 24 вокальных и танцевальных номера, рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

По словам народного избранника, мероприятие он посетил с большим удовольствием: "Концерт прошел на очень высоком уровне. Получилось настоящее шоу талантов. В конкурсе приняли участие педагоги и воспитатели школ, садиков и центров творчества района. Победителям фестиваля были вручены специальные призы".

Евгений Зяблицев также поучаствовал в награждении. Коллективу школы №146 он вручил подарочный сертификат на покупку двух микрофонов.