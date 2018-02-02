В основном терапевтов.

Средний Урал испытывает существенный дефицит медицинских кадров. Основная нехватка касается квалифицированных врачей. Области необходимо 600 специалистов. Об этом 1 февраля на заседании правительства Свердловской области сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Министр здравоохранения области Андрей Цветков уточнил, что больше всего требуется участковых терапевтов и педиатров. Также нужны хирурги, эндокринологи, невропатологи, офтальмологи, передает "Уралинформбюро".

Для решения кадровой проблемы минздрав увеличивает количество целевых мест в медуниверситете. Сейчас на шести курсах учатся около 350 "целевиков". Дальнейшее увеличение квоты будет обсуждаться с федеральным ведомством.