×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловской области не хватает 600 врачей01 февраля в 17:47

  • Текст

В основном терапевтов.

Средний Урал испытывает существенный дефицит медицинских кадров. Основная нехватка касается квалифицированных врачей. Области необходимо 600 специалистов. Об этом 1 февраля на заседании правительства Свердловской области сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Министр здравоохранения области Андрей Цветков уточнил, что больше всего требуется участковых терапевтов и педиатров. Также нужны хирурги, эндокринологи, невропатологи, офтальмологи, передает "Уралинформбюро".

Для решения кадровой проблемы минздрав увеличивает количество целевых мест в медуниверситете. Сейчас на шести курсах учатся около 350 "целевиков". Дальнейшее увеличение квоты будет обсуждаться с федеральным ведомством.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×