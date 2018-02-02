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Водитель трамвая отобрала у второклассника рюкзак01 февраля в 17:55

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Захотев "поиграть".

В столице Урала водитель трамвая отобрала у 8-летнего мальчика школьный рюкзак и уехала. Инцидент произошел у остановки "Дворец спорта", говорится в одном из постов паблика "Типичный Екатеринбург" в соцсети"ВКонтакте".

Школьник вместе с друзьями стоял около остановки. Когда к ней подъехал трамвай 32 маршрута, водитель увидела на рельсах снежный ком и решила, что его бросили дети, хулиганив. Женщина вышла и заявила, что раз второклассники играют, то она тоже хочет. После этого она забрала у ребенка портфель, вернулась в трамвай и уехала.

Мама пострадавшего школьника написала заявление в полицию, передает "Уралинформбюро". Проводится проверка.

Связаться с руководством Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления не удалось – телефоны предприятия не отвечают.

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