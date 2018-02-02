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177 пострадавших в ДТП свердловчан не дождались скорых01 февраля в 19:05

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За 2017 год.

В Свердловской области за 2017 год 177 человек погибли после ДТП до прибытия скорой помощи. Это на 90 человек меньше, чем годом ранее. Цифры озвучил главврач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев 1 февраля на заседании правительства Свердловской области.

Снизить показатель позволяет быстрое прибытие скорых на место ДТП. В 92,4% случаев бригады приезжают на место за 20 минут, при целевом показателе – 92%. Стоит отметить, что в среднем эта цифра по России – 80%.

В регионе круглосуточно работают 335 бригад скорой помощи, передает "Уралинформбюро". За 2 года область получила 187 новых карет скорой.

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