177 пострадавших в ДТП свердловчан не дождались скорых01 февраля в 19:05
- Текст
За 2017 год.
В Свердловской области за 2017 год 177 человек погибли после ДТП до прибытия скорой помощи. Это на 90 человек меньше, чем годом ранее. Цифры озвучил главврач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев 1 февраля на заседании правительства Свердловской области.
Снизить показатель позволяет быстрое прибытие скорых на место ДТП. В 92,4% случаев бригады приезжают на место за 20 минут, при целевом показателе – 92%. Стоит отметить, что в среднем эта цифра по России – 80%.
В регионе круглосуточно работают 335 бригад скорой помощи, передает "Уралинформбюро". За 2 года область получила 187 новых карет скорой.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
01 февраля в 19:57
На Среднем Урале появится единая карта социальных услуг
Для удобства жителей.01 февраля в 19:42
На Среднем Урале мужчина пойдет под суд за ограбление инкассатора
Напарника ищут.01 февраля в 19:05
177 пострадавших в ДТП свердловчан не дождались скорых
За 2017 год.01 февраля в 19:01
СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
Завершено расследование.01 февраля в 19:01
"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
Все решит Зеленая Роща?01 февраля в 18:50
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.01 февраля в 18:37
253 врача получат по миллиону за работу в свердловской глубинке
Деньги есть, специалистов нет.01 февраля в 18:32
Свердловские гостиницы получат налоговые льготы
Ради мундиаля.01 февраля в 18:30
Главный тюменский следователь взял на контроль дело о гибели многодетной матери
Которую зарезал бывший муж.01 февраля в 18:18
Moody's повысило кредитный рейтинг ММК
До инвестиционного уровня.01 февраля в 18:17
"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
Без доступа в лицеи и гимназии.01 февраля в 18:14
Среднему Уралу улучшили бюджетный прогноз
В 2030 году доход казны превысит расходы.01 февраля в 18:05
Аэропорт "Кольцово" готовится принять гостей ЭКСПО
Хотя Екатеринбург еще не победил.01 февраля в 17:55
Водитель трамвая отобрала у второклассника рюкзак
Захотев "поиграть".01 февраля в 17:49
Педагоги Кировского района Екатеринбурга померились талантами
И получили подарки.
Главные новости
- 01 февраля в 19:01СКР: к трагедии в Югре привела халатность сотрудников ГИБДД Башкирии
- 01 февраля в 19:01"Держитесь, скоро лето": арамильским дольщикам назвали сроки сдачи их долгостроев
- 01 февраля в 18:50Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
- 01 февраля в 18:17"Классная" очередь поперек горла екатеринбуржцев
- 01 февраля в 17:35Дату визита Путина в Екатеринбург перенесли
Аналитика
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.
ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?
Готовьте чемоданы!