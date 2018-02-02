Для удобства жителей.

На заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев заявил о старте проекта "Единая карта социальных услуг".

"Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей уральцев - пожилых людей, работающих, студентов и так далее. В связи с этим мной принято решении о создании "Единой карты социальных услуг", - сказал глава региона.

Принять участие в реализации проекта должны все профильные министерства, ведомства и организации: транспортные, жилищно-коммунальные и прочие, передает "Уралинформбюро".

По мнению губернатора, единая карта сделает все услуги более доступными, упростит и облегчит систему представления госуслуг.