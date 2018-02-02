Холода отступают.

К предстоящим выходным 3-4 февраля на Среднем Урале потеплеет, сообщили "Уралинформбюро" в свердловском гидрометцентре.

Если днем в пятницу, 2 февраля, столбик термометра покажет минус 8-13 градусов, то в субботу воздух прогреется до минус 6-11 градусов. В воскресенье на улице будет еще комфортнее – 4-9 градусов со знаком минус.

Кроме того, в регионе ожидается переменная облачность, местами – небольшой снег. В уральской столице существенных осадков в предстоящие выходные не ожидается.