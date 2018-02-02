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Международные эксперты рассказали о влиянии рутения на здоровье уральцевСегодня в 09:40

И последствиях выброса.

Выброс рутения-106 в Челябинской области не оказал влияния на здоровье жителей России и стран Европы. Соответствующее заключение сделала Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы рутения, сообщили "Уралинформбюро" в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.

Отмечается, что инспекции, проведенные на объектах ФГУП ПО "Маяк" и ГНЦ НИИАР в Димитровграде Ростехнадзором с августа по ноябрь 2017 года, не выявили никаких отклонений от нормальных технологических процессов. Вместе с тем, комиссия настаивает на проведении дополнительных измерений в точках, находящихся выше тех мест, где был обнаружен Ru-106 в Челябинской области.

Ранее европейские ученые заявили о том, что в сентябре 2017 года на одном из ядерных объектов Южного Урала произошел выброс рутения-106. Позднее информацию о загрязнении атмосферы подтвердили в Росгидромете, заверив, что выброс не привел к каким-либо угрозам. На химкомбинате "Маяк", в свою очередь, открестились от обвинений Росгидромета и ученых, заявив, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива на комбинате "не проводятся уже много лет".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Денис Сегодня в 15:20

Дак все таки выброс был. А тогда(в сентябре) говорили что не каково выброса нет, а тут смотри независимая экспертиза собралось.

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