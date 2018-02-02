И ружейных кремнях XVIII века.

Уральские археологи обнаружили на площадке закрытого Уральского приборостроительного завода (ул. Горького, 17) целые залежи артефактов, предположительно датируемых XVIII - началом ХХ века. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на отчет о раскопках, опубликованный на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Судя по представленной документации, в роли заказчика работ выступила компания "Пред-Групп". На счету этой компании офисные центры "Европа", "Леруа Мерлен" и "Суворов" а также жилых комплексы "Радужный" и "Ольховский". В 2014 году "Пред-Групп" вошла в состав новой структуры — компании PRINZIP.

На месте УПЗ, производственные мощности которого в 2014 году переехали в Арамиль, застройщик собирается возвести многофункциональный комплекс. Четыре года назад прошел конкурс проектов этого объекта, в котором победила компания Т+Т Architects.

Однако, согласно закону, перед началом проектирования будущая стройплощадка должна быть обследована на предмет наличия объектов культурного наследия и археологических древностей.



Двор закрытого завода, где производились археологические раскопки. Фото:okn.midural.ru.

В августе 2017 года группа археологов под руководством директора научно-аналитического центра проблем сохранения культурного и природного наследия "АВ КОМ-Наследие" Евгения Беспамятных обследовала участок, пробурив на нем пять шурфов.

Как пояснили "Уралинформбюро" сотрудники Центра, территория завода в первые годы истории Екатеринбурга являлась частью заводской крепости, а в северной части квартала размещались дворы мастерских.

В ходе строительства современных зданий (в том числе корпуса УПЗ) старинный культурный слой был полностью разрушен. Однако некоторые предметы старины сохранились в более поздних слоях, в которых обнаружено 245 единиц археологического материала.

Среди них фрагменты поливной, чернолощеной, фаянсовой и красноглиняной керамики, металлические и стеклянные изделия, а также 84 кости, принадлежащих крупному рогатому скоту.

В шурфах обнаружены фрагменты старинной керамики и металлических изделий... Фото: okn.midural.ru.

Кроме того, ученые нашли в одном из шурфов предмет, напоминающий старинный ружейный кремень и печать от стеклянной бутылки с римской цифрой XIV. По мнению Евгения Беспамятных, некоторым из этих артефактов может быть больше двух сотен лет. В частности, к XVIII веку могут относиться ружейные кремни, так как уже в XIX веке они вышли из употребления и были заменены капсюльными бойками, пояснил археолог.

... а также ружейные кремни (№3 на снимке), предположительно датируемые XVIII веком. Фото:okn.midural.ru.

С большой долей вероятности хозяйственное освоение данного участка теперь будет приостановлено. Согласно закону 73 ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в случае обнаружения объекта археологического наследия участок подпадает под особый режим использования.

При этом технический заказчик раскопок должен разработать проект обеспечения сохранности выявленного культурного объекта либо план проведения спасательных полевых археологических работ.