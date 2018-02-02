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Операция "Тест Гайдая"Сегодня в 10:10

  • Текст

Вспоминаем мэтра комедии.

Благодаря ему мы знаем, что ездить на такси в булочную неприлично, царям полагается молоко за вредность, а наш суд – самый гуманный суд в мире. Ленты Леонида Гайдая определили наш кинематограф, шутки, язык, и мировоззрение на долгие годы. На прошедшей неделе мэтру исполнилось бы 95 лет. Хорошо ли вы помните фильмы режиссера, проверьте в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: кадры из кинофильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "12 стульев", "Самогонщики", "Бриллиантовая рука".

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