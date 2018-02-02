Пассажиров поезда "Екатеринбург - Приобье" поили технической водойСегодня в 10:17
- Текст
В вагоне-ресторане.
Российские железные дороги оштрафованы на 300 тысяч рублей за использование технической воды вместо питьевой.
Техническую жидкость транспортные прокуроры обнаружили в вагоне-ресторане поезда "Екатеринбург - Приобье" во время проверки на югорской станции "Верхнекондинская" в декабре 2017 года. Поводом для нее стало анонимное письмо с жалобой на качество воды, подаваемой в вагоны на станциях под видом питьевой, передает "Уралинформбюро".
"Мы установили, что РЖД имеет лицензию на добычу подземных вод для использования ее в технологических целях, для обеспечения объектов промышленности. Пользуясь данной лицензией, РЖД направляли эту воду на фильтрацию и считали это необходимым и достаточным для того, чтобы использовать воду в хозяйственно-питьевых целях. А это прямое нарушение лицензии", - цитирует Серовского транспортного прокурора Юрия Гавриловского газета "Глобус".
Чтобы использовать воду из скважин для питья, РЖД должны были получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о ее качестве, но его не было.
В отношении железнодорожного монополиста было возбуждено административное дело (ч.2 ст.7.3 КоАП РФ). 31 января Росприроднадзор рассмотрел материалы проверки и "приговорил" РЖД к штрафу в 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что еще 80 тысяч рублей РЖД должны заплатить за загрязнение вод. Содержание сульфатов в стоках станции Екатеринбург -Сортировочный превышало норму в 1,79 раза, железа – в 1,9 раза.
Ранее по теме:
РЖД оштрафовали за загрязнение воды в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.