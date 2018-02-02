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Пассажиров поезда "Екатеринбург - Приобье" поили технической водойСегодня в 10:17

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В вагоне-ресторане.

Российские железные дороги оштрафованы на 300 тысяч рублей за использование технической воды вместо питьевой.

Техническую жидкость транспортные прокуроры обнаружили в вагоне-ресторане поезда "Екатеринбург - Приобье" во время проверки на югорской станции "Верхнекондинская" в декабре 2017 года. Поводом для нее стало анонимное письмо с жалобой на качество воды, подаваемой в вагоны на станциях под видом питьевой, передает "Уралинформбюро".

"Мы установили, что РЖД имеет лицензию на добычу подземных вод для использования ее в технологических целях, для обеспечения объектов промышленности. Пользуясь данной лицензией, РЖД направляли эту воду на фильтрацию и считали это необходимым и достаточным для того, чтобы использовать воду в хозяйственно-питьевых целях. А это прямое нарушение лицензии", - цитирует Серовского транспортного прокурора Юрия Гавриловского газета "Глобус".

Чтобы использовать воду из скважин для питья, РЖД должны были получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о ее качестве, но его не было.

В отношении железнодорожного монополиста было возбуждено административное дело (ч.2 ст.7.3 КоАП РФ). 31 января Росприроднадзор рассмотрел материалы проверки и "приговорил" РЖД к штрафу в 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что еще 80 тысяч рублей РЖД должны заплатить за загрязнение вод. Содержание сульфатов в стоках станции Екатеринбург -Сортировочный превышало норму в 1,79 раза, железа – в 1,9 раза.

Ранее по теме:
РЖД оштрафовали за загрязнение воды в Екатеринбурге

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