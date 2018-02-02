Десятки тюменских домов рискуют повторить судьбу девятиэтажки на ОлимпийскойСегодня в 10:54
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Выяснили прокуроры.
80 многоэтажек Тюмени, Ишима, Тобольска и других городов области облицованы фасадным материалом, который вызвал подозрение у специалистов МЧС. Всего во время проверки, которая проходит после пожара в доме на Олимпийской, было проверено 837 зданий.
Предварительные итоги инспекции исполнения законодательства о противопожарной безопасности при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации жилых домов и соцобъектов подвели в тюменской прокуратуре.
"С целью предварительного установления степени огнестойкости облицовочного фасадного материала в ходе обследований проводились экспресс-тесты. Специалисты МЧС произвели отбор фрагментов фасадных систем, по которым назначены соответствующие экспертизы по определению степени их горючести. По результатам экспертиз при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Кроме того, прокуроры выявили 125 нарушений правил пожарной безопасности, не связанных с горючестью облицовочного фасадного материала. Среди них: неисправность противопожарного водопровода, отсутствие системы автоматического пожаротушения, эксплуатация здания без специальной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений и другие. Для их устранения возбуждено 19 административных дел, внесено 14 представлений.
Межведомственная проверка проходила по поручению прокурора Тюменской области Владимира Владимирова. Поводом для нее стал крупный пожар, произошедший в региональном центре в девятиэтажке на улице Олимпийской. Из-за возгорания в одной из квартир был уничтожен фасад и кровля здания на площади порядка 1500 квадратных метров. По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня стало несоответствие использованных при реконструкции здания и монтаже фасадной системы строительных материалов требованиям пожарной безопасности. Стоит отметить, что ту же версию высказали в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" известные эксперты в сфере строительства, архитектуры и строительного надзора.
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