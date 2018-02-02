В рамках учений.

Соединения и воинские части ЦВО 1 февраля были приведены в полную боевую готовность. Это потребовалось для отработки вопросов развертывания системы управления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе занятий подразделения будут направлены в районы развертывания полевых подвижных пунктов. Будут уточняться планирующие документы по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Общее руководство осуществляет командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Комплексные занятия являются плановыми и направлены на получение практики органами военного управления и войсками при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, совершенствование навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем", - пояснили в ведомстве.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало о том, штаб Центрального военного округа проводит масштабные учения под Екатеринбургом.

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