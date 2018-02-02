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Сотрудники "ВСМПО-Ависмы" удостоены государственных наградСегодня в 14:50

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За любовь к своему делу.

Двое сотрудников корпорации "ВСМПО-Ависма" получат государственные награды. Их имена значатся в тексте соответствующего Указа президента Российской Федерации от 24 января 2018 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, директор по капитальному строительству и ремонтам зданий и сооружений Виктор Лайко удостоен ордена Дружбы, наряду с российскими актрисами Ниной Усатовой и Светланой Крючковой. Он работает на ВСМПО с 2008 года и никогда не подходит к делу формально, ничего не делает наполовину.

Заместитель начальника начальника цеха №37 по производству Виктор Яблоков отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Всего госнаграды получат пять жителей Свердловской области. Помимо салдинцев, в списке значатся и двое работников ЕВРАЗа - машинист экскаватора Качканарского ГОКа Сергей Кустиков удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а машинист окомкователя Александр Гофер - звания "Заслуженный металлург Российской Федерации". Председателя комитета по организационно-контрольной работе администрации Екатеринбурга Галину Сигееву отметили за 20 лет безупречной службы.

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