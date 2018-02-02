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МЧС выгнали с Красной площадиСегодня в 11:48

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На Параде Победы.

Министерство обороны России исключило парадный расчет МЧС из списка участников Парада Победы на Красной площади. Вместо них в перед Кремлем впервые проедет колонна бронеавтомобилей Росгвардии.

По Красной площади пройдут бронеавтомобили "Тигр" (полицейская версия), Урал-432009 и "Патруль", пишут "Известия" со ссылкой на план парада.

По мнению экспертов, сводный батальон от Академии гражданской защиты МЧС отстранили от парада из-за скандала с эротическим клипом курсантов Ульяновского училища. В знак поддержки учащиеся академии сняли свою версию видео. Руководство же МЧС не стало наказывать курсантов, передает "Уралинформбюро".

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