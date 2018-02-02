В себе уверены.

В Москве медработники проходят спецподготовку в преддверии мундиаля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Почти 200 медработников начали обучение 1 февраля. Подготовка будет идти в течение месяца. На занятиях врачей и фельдшеров научат быстро и слаженно действовать при большом скоплении людей, оказывать первую помощь в стрессовых и нештатных ситуациях, реанимировать с применением современного автоматического дефибриллятора.

Врачам Екатеринбурга спецподготовка к ЧМ-2018 не требуется, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. "Наши медики достаточно компетентны. Учения, в том числе с участием бригад скорых, у нас проходят регулярно", – сообщил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Уральская столица примет 4 игры группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.