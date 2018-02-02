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Свердловский депутат помог осовременить школу в ЕкатеринбургеСегодня в 13:16

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На средства "депутатского миллиона".

Два кабинета начальных классов в 43-й школе Екатеринбурга были обновлены в 2017 году. Деньги на модернизацию помещений из средств так называемого "депутатского миллиона" предоставил депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, передает "Уралинформбюро".

На 237 тысяч рублей были приобретены и установлены две интерактивные доски, а также сопутствующее оборудование. Кроме того, учреждение получило три проектора.

"Интерактивные доски здорово упрощают работу учителям и помогают проиллюстрировать сложный материал для учеников. Почему-то вспомнилось, как нас учили с использованием фильмоскопов. Современные дети, наверное, даже значение этого слова не знают", - отметил Зяблицев.

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