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Охранники стоянки жалуются на крики мертвых узбеков из сгоревшего под Актобе автобусаСегодня в 12:53

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"Они мерзнут, боятся, говорят и кричат".

Охранники стоянки, на которой находится сгоревший в Казахстане автобус с 52 узбекистанцами, пожаловались на человеческие крики, исходящие из остова машины по ночам. Выгоревший дотла транспорт простоял на месте происшествия почти две недели, в пригород Актобе его доставили лишь 29 января, передает "Уралинформбюро".

Работники стоянки заявляют, что по ночам погибшие узбеки жалуются на жизнь и пытаются общаться. "По ночам они мерзнут, боятся, говорят и кричат. Если не верите, приходите сами ночью, часов в 12, в 2, сами услышите. Там же были люди, остались аруахи", - цитирует очевидца 31 телеканал.

Неизвестно, сколько еще автобус со страшной судьбой проведет "на приколе" до утилизации. Расследование дела продолжается.

52 гражданина Узбекистана заживо сгорели на трассе в Актюбинской области 18 января. Двое казахстанцев, работавших водителями на рейсе, а также 3 пассажира смогли спастись.

Возбуждено уголовное дело. Водители автобуса задержаны. Их подозревают в нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух или более людей. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

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