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Трассы Среднего Урала чистят до блеска 985 машинСегодня в 13:50

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Этой зимой.

Свердловские дороги этой зимой приводят в порядок 985 единиц техники. Как сообщили "Уралинформбюро" в Управлении автодорог области, заключены договоры с 10 подрядными организациями. В их арсенале - 151 трактор, 105 погрузчиков, 220 автогрейдеров, 185 автомобилей с отвалом и 324 комбинированные машины. А также 162 пескобазы и 214 теплых боксов, рассчитанных на размещение 1 430 единиц снегоуборочной техники.

Особое внимание дорожных служб этой зимой уделяется и противогололедным материалам. Их заготовлено 234 тысячи кубометров. А указанные объемы постоянно пополняются.

В Екатеринбурге наводить лоск на городских улицах ежесуточно выходят порядка 350 единиц техники и 700 рабочих. Однако, по данным свердловской Госавтоинспекции, центральные улицы столицы Урала чистятся плохо. На них есть снежный накат и рыхлый снег. Еще хуже вдали от центра. Не расчищенные от снежного наката и вала улицы часто становятся причиной ДТП.

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