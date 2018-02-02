Задолго до первых симптомов.

Группа ученых из Японии и Австралии нашла простой способ диагностики болезни Альцгеймера еще до появления первых симптомов. Новая технология заключается в измерении концентрации в крови нескольких белков, связанных с амилоидами, отложение которых в мозгу и вызывает деменцию. Подробно эксперимент описан в журнале Nature, передает "Уралинформбюро".

Сейчас выявить наличие бляшек бета-амилоидов в сером веществе можно только с помощью позитронно-эмиссионной томографии или анализа спинномозговой жидкости.

С помощью нового метода ученые обследовали 230 пациентов в возрасте от 60 до 90 лет. В 90% случаев диагноз, поставленный по анализу 0,5 миллилитра крови, подтверждался ПЭТ и исследованием цереброспинальной жидкости.

Возможно, что уже через несколько лет люди с 55 или 60 лет буду раз в пять лет проходить проверку на болезнь Альцгеймера и в случае необходимости корректировать свой образ жизни. Например, отказываться от сахара и соли, которые, как оказалось, ускоряют угасание умственных способностей.