ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:18
- Текст
По версии "Уралинформбюро".
1. Космическая красота
31 января 2018 года жители Земли стали свидетелями уникального явления - суперлуния, полного лунного затмения и второго полнолуния за месяц (так называемая "голубая луна") одновременно. Следующее подобное космическое представление произойдет не ранее 2037 года.
Для тех, кто пропустил суперлуние, сотрудники обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе сняли небольшой ролик.
2. Посадка с огоньком
Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам рейса Москва - Волгоград авиакомпании "Аэрофлот". После посадки в пункте назначения в салоне самолета загорелся внешний аккумулятор телефона одного из путешественников.
Пламя удалось быстро потушить, а задымление ликвидировать. Тем не менее два, видимо, впавших в панику пассажира выпустили аварийные трапы. Остальные сами покинули салон привычным образом.
3. Куриный dance
Танец под композицию рэпера DMX в исполнении белых кур вызвал негодование у рядовых британцев. Видео The Whole Chicken ресторана быстрого питания KFC возмутило как минимум 755 человек. Они посчитали, что данная реклама "демонстрирует неуважение к курам и вызывает беспокойство у вегетарианцев, веганов и детей".
4. Вкус сверчка
В последнем выпуске видеорубрики Secret Talent Theatre издания Vanity Fair, где звезды демонстрируют свои необычные таланты, снялась Николь Кидман. 50-летняя актриса решила поразить зрителей, отведав насекомых.
Голливудской звезде подали гусениц табачного бражника, мучных червей, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, подметила Кидман, весьма изысканный вкус, а вот сверчки похожи на "волосатый орех".
5. Буйволы vs львы
Посетители Национального парка Крюгера стали свидетелями рыцарского поступка черных буйволов. Они отбили у львов слоненка, которого прайд готовился разодрать. Уступив натиску крупных соперников, львы ретировались, а их жертва задала стрекача.
Однако финал остался за кадром. Спустя некоторое время львы вернулись с подмогой и вновь напали на слоненка. На этот раз победа осталась за ними.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.