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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:18

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По версии "Уралинформбюро".

1. Космическая красота

31 января 2018 года жители Земли стали свидетелями уникального явления - суперлуния, полного лунного затмения и второго полнолуния за месяц (так называемая "голубая луна") одновременно. Следующее подобное космическое представление произойдет не ранее 2037 года.

Для тех, кто пропустил суперлуние, сотрудники обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе сняли небольшой ролик.

2. Посадка с огоньком

Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам рейса Москва - Волгоград авиакомпании "Аэрофлот". После посадки в пункте назначения в салоне самолета загорелся внешний аккумулятор телефона одного из путешественников.

Пламя удалось быстро потушить, а задымление ликвидировать. Тем не менее два, видимо, впавших в панику пассажира выпустили аварийные трапы. Остальные сами покинули салон привычным образом.

3. Куриный dance

Танец под композицию рэпера DMX в исполнении белых кур вызвал негодование у рядовых британцев. Видео The Whole Chicken ресторана быстрого питания KFC возмутило как минимум 755 человек. Они посчитали, что данная реклама "демонстрирует неуважение к курам и вызывает беспокойство у вегетарианцев, веганов и детей".

4. Вкус сверчка

В последнем выпуске видеорубрики Secret Talent Theatre издания Vanity Fair, где звезды демонстрируют свои необычные таланты, снялась Николь Кидман. 50-летняя актриса решила поразить зрителей, отведав насекомых.

Голливудской звезде подали гусениц табачного бражника, мучных червей, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, подметила Кидман, весьма изысканный вкус, а вот сверчки похожи на "волосатый орех".

5. Буйволы vs львы

Посетители Национального парка Крюгера стали свидетелями рыцарского поступка черных буйволов. Они отбили у львов слоненка, которого прайд готовился разодрать. Уступив натиску крупных соперников, львы ретировались, а их жертва задала стрекача.

Однако финал остался за кадром. Спустя некоторое время львы вернулись с подмогой и вновь напали на слоненка. На этот раз победа осталась за ними.

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