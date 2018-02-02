Отстаивая свою честь и достоинство.

В Екатеринбурге управляющая компания "Ардо" подала иск в арбитраж против директора по развитию УК "Лига ЖКХ" Ильи Сотонина.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО УЖК "Ардо", за последний год Сотонин неоднократно предпринимал попытки уничтожить репутацию компании-конкурента. Он написал несколько постов, в которых обвинял сотрудников "Ардо" в ряде якобы совершенных тяжких преступлений.

"В настоящее время готовятся еще два заявления в суд. Одно из них – по факту недобросовестной конкуренции со стороны руководителя УК "Лига ЖКХ".Также заявления поданы в правоохранительные органы. Кроме юрлица заявителем выступил управляющий компании – Максим Гриб", - добавили в компании.

Директор по развитию УК "Лига ЖКХ" Илья Сотонин считает, что репутацию "Ардо" никто не порочил. "Никто их за руку не поймал, иначе бы сидели в тюрьме. В постах просто излагаются факты. Конечно, можно считать это совпадениями весьма странными. Но когда такие совпадения повторяются раз от раза, выглядит необычно", - заявил он корреспонденту агентства.