×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дорогой бензин повесили на хакеровСегодня в 13:49

  • Текст

Взламывающих программы АЗС.

Хакеры способны повышать цены на бензин, красть топливо с автозаправочных станций самообслуживания или оплачивать его поддельными либо краденными кредитными картами. К такому выводу пришли специалисты по кибербезопасности Идо Наор (Kaspersky Lab) и Амихай Нейдерман (Azimuth Security), пишет Motherboard.

Уязвимости в программном обеспечении автоматических АЗС ежегодно лишают компании миллионов долларов. Бреши дают взломщикам возможность воровать банковские реквизиты, блокировать насосы и управлять системами наблюдения, чтобы заметать следы, передает "Уралинформбюро".

Специалисты считают, что источником большинства бед является бэкдор, встроенный в исходный код ПО Orpak, чей логин и пароль нельзя изменить или усилить. Через бэкдор можно менять цены на топливо на конкретных заправках без администраторских прав.

По официальным данным, проблемное ПО установлено на 35 000 сервисных станций и 7 миллионах автомобилей в 60 странах.

Стоит отметить, что с подобной схемой хищения топлива столкнулись сотрудники ФСБ на юге России. "Недолив" составлял до 7%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Пираты ХХI века»

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×