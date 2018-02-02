Взламывающих программы АЗС.

Хакеры способны повышать цены на бензин, красть топливо с автозаправочных станций самообслуживания или оплачивать его поддельными либо краденными кредитными картами. К такому выводу пришли специалисты по кибербезопасности Идо Наор (Kaspersky Lab) и Амихай Нейдерман (Azimuth Security), пишет Motherboard.

Уязвимости в программном обеспечении автоматических АЗС ежегодно лишают компании миллионов долларов. Бреши дают взломщикам возможность воровать банковские реквизиты, блокировать насосы и управлять системами наблюдения, чтобы заметать следы, передает "Уралинформбюро".

Специалисты считают, что источником большинства бед является бэкдор, встроенный в исходный код ПО Orpak, чей логин и пароль нельзя изменить или усилить. Через бэкдор можно менять цены на топливо на конкретных заправках без администраторских прав.

По официальным данным, проблемное ПО установлено на 35 000 сервисных станций и 7 миллионах автомобилей в 60 странах.

Стоит отметить, что с подобной схемой хищения топлива столкнулись сотрудники ФСБ на юге России. "Недолив" составлял до 7%.