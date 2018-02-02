Будет новый.

Белоярский райсуд повторно рассмотрит уголовное дело екатеринбуржца Игоря Батуева, сбившего насмерть двух девочек-подростков. Вынесенный ранее приговор отменил свердловский облсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В ноябре 2017 года Батуева признали виновным в нарушении ПДД и приговорили к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения. Мама одной из погибших девочек и прокурор не согласились с вынесенным решением и обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Трагическое ДТП произошло вечером 27 мая в районе 4-го километра автодороги станция Глубокое - Бобровский. По данным следствия, пьяный Батуев на Honda S-MX не справился с управлением и вылетел на обочину, где шли две школьницы 14 и 15 лет. Девочки погибли на месте.

Водитель с места аварии скрылся. Вскоре его задержали в Березовском, он находился на даче у друзей.

Стоит добавить, что срок пребывания Игоря Батуева под стражей продлен на два месяца - до 2 апреля 2018 года.