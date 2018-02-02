Пропустив вперед Краснодар.

Свердловская область попала в ТОП-10 регионов, где по итогам прошлого года было продано наибольшее количество авиабилетов. Пальма первенства - у Краснодарского края (10,7%). Средний Урал (Екатеринбург), уступил лидеру 0,5%, и закрепился на второй строчке рейтинга с показателем в 10,2%. Замыкает ТОП-3 - Ростовская область (8,5%), сообщили "Уралинформбюро" в российском сервисе онлайн-бронирования Biletix.

В "десятку" самых востребованных регионов также попали два "соседа" Свердловской области - Южный Урал (4%) и Тюменская область (4,8%) , занявшие 9 и 6 места соответственно. Последняя также оказались в числе регионов-лидеров по числу выездных туристов (+45% к 2016 году), пропустив вперед Иркутскую (+62%), Калининградскую (+53%), Волгоградскую (+48%) области и Красноярский край (+48%).

В то же время минимальный средний чек на забронированные авиабилеты туда и обратно в 2017 году был зафиксирован лишь в Ростовской области (5 043 рублей), Чувашии (5 227 рублей) и Астраханской области (5 248 рублей). А самый большой - в Чукотском АО (33 372 рубля), на Алтае (28 525 рублей) и Хакасии (23 103 рублей).