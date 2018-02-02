Министру уже доложили.

В соцучреждениях Кочевского района прошла инспекция. С рабочей поездкой в муниципалитете побывал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

В частности, омбудсмен посетил Кочевскую райбольницу. Среди ряда проблем медучреждения больше всего его поразила "туалетная".

"И совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в больнице - в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов! Тут же позвонил министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву", - написал Миков на своей странице в Instagram.

По словам правозащитника, он обратился к чиновнику с просьбой направить в Кочевскую ЦРБ проверяющих и принять меры к устранению выявленных нарушений. "Ситуацию взял на контроль. В феврале планирую выехать вновь в ЦРБ Кочево", - заключил омбудсмен.

Состояние медучреждений "радуют глаз" и другие органы пациентов во многих уголках страны. Например, недавно житель Екатеринбурга опубликовал в соцсети ужасающие снимки из ЦГБ №23 и так описал ситуацию: "Больница в удовлетворительно-ужасном состоянии. Штукатурка облазит, линолеум старейший, кровати панцирные, матрасы старые, простыни дырявые, от окон дует ветер (окна стоят пластиковые но затыканы газетами), холодно…. двери в туалет не закрываются, вода из-под под крана воняет. Был в операционной, по моему мнению там ремонт с 70-80 годов не проводили".

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