Со скидкой до 30%.

3-11 февраля 2018 года "Уральские авиалинии" проведут закрытую распродажу для участников программы лояльности "Крылья". Билеты с датой вылета с 15 мая по 15 октября можно приобрести со скидкой до 30%. При этом каждый день дисконт будет предоставляться на новое направление.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, купить билеты и узнать, какой маршрут со скидкой ждет участников, можно на официальном сайте перевозчика, на его страницах в социальных сетях, из push-уведомлений в мобильном приложении и e-mail рассылки для держателей карт "Крылья".

Форма для регистрации в программе лояльности есть на сайте авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей. Его можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками по распродаже.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года). География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).