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Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговоромСегодня в 16:57

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За нарушение устава института.

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим ролик с танцами в фуражках и нижнем белье, объявлен выговор. Такое заявление сделал ректор учебного заведения Сергей Краснов.

"К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института", — цитирует Краснова "Интерфакс".

По словам ректора, своими действиями курсанты нарушили устав института. Кроме выговора, с первокурсниками и их родителями провели воспитательную беседу, передает "Уралинформбюро".

В начале января в сети появился двухминутный ролик, на котором 14 студентов первого курса летного факультета УИГА танцуют под песню Benny Benassi "Satisfaction". Из одежды на молодых людях были лишь берцы, нижнее белье и фуражки.

Кадры вызвали бурную реакцию общественности. В частности, в Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных к созданию ролика. Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла в видео никаких нарушений: ни законодательства, ни правил вуза.

В поддержку курсантов в интернете появился флеш-моб: подобные видео сняли студенты еще нескольких училищ, а также пенсионерки из Санкт-Петербурга.

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