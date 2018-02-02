Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговоромСегодня в 16:57
- Текст
За нарушение устава института.
Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим ролик с танцами в фуражках и нижнем белье, объявлен выговор. Такое заявление сделал ректор учебного заведения Сергей Краснов.
"К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора в соответствии с законодательством России и условиями локальных актов института", — цитирует Краснова "Интерфакс".
По словам ректора, своими действиями курсанты нарушили устав института. Кроме выговора, с первокурсниками и их родителями провели воспитательную беседу, передает "Уралинформбюро".
В начале января в сети появился двухминутный ролик, на котором 14 студентов первого курса летного факультета УИГА танцуют под песню Benny Benassi "Satisfaction". Из одежды на молодых людях были лишь берцы, нижнее белье и фуражки.
Кадры вызвали бурную реакцию общественности. В частности, в Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных к созданию ролика. Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла в видео никаких нарушений: ни законодательства, ни правил вуза.
В поддержку курсантов в интернете появился флеш-моб: подобные видео сняли студенты еще нескольких училищ, а также пенсионерки из Санкт-Петербурга.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.