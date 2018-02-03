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Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день02 февраля в 18:01

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Поставив новый рекорд.

3-4 февраля в центральных районах России ждут прихода циклона, повергшего в шок север Европы.

Предполагается, что в Москве только за воскресенье выпадет почти месячная норма осадков - 35 миллиметров. Это, подчеркивают в центре погоды "Фобос", соответствует абсолютному рекорду месяца, зафиксированному в 1966 году.

На радость детворе и на беду коммунальщикам после такого феноменального удара стихии столичные сугробы к понедельнику вырастут до полуметровой высоты, передает "Уралинформбюро".

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, норму по осадкам перевыполнил и январь - снега в мегаполисе выпала в 1,5 раза больше.

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