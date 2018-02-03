Призрак гепатита А навел шороху в Красноуральске02 февраля в 18:57
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Санврачи наготове.
В Красноуральске развернута кампания по профилактике гепатита А. Антиген его возбудителя был обнаружен в пробах водопроводной воды, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Были взяты повторные пробы, а для предупреждения распространения инфекции горадминистрации и МУП "Муниципальная управляющая компания" выданы предписания об усилении дезинфекции воды. Однако при контрольном исследовании отклонений от санитарных норм обнаружено не было.
Между тем эпидемиологи продолжают следить за заболеваемостью жителей Красноуральска гепатитом А и качеством воды в трубах. Ведется плановая вакцинация медиков, педагогов, работников общепита и других.
Стоит отметить, что в последние годы в городе фиксировались лишь единичные случаи болезни Боткина. В 2017 году привитыми от гепатита А были 83% и 9,4% детей младше 7 лет.
Гепатит А - кишечная инфекция, поражающая печень. От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит 2-4 недели. После перенесенной болезни вырабатывается пожизненный иммунитет. Чаще всего передается через воду, реже через пищу или контактно-бытовым путем.
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