Просроченное лекарство отправило невьянца в кому02 февраля в 19:40
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Препарат он принес из дома.
В Невьянске прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи. 25-летний горожанин впал в кому после того, как в Центральной райбольнице ему поставили капельницу.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, 13 января мужчина попросил знакомую медсестру ЦРБ сделать ему капельницу с испорченным препаратом, который принес с собой. После процедуры, которая проводилась в подсобном помещении, он уехал домой.
Через некоторое время невьянцу стало плохо, и его госпитализировали в горбольницу. Здоровье пациента ухудшалось, и через шесть дней он впал в кому. Тогда его перевели в СОКБ №1 в Екатеринбурге.
В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашивается медперсонал больницы и оценивается соблюдение законодательства о здравоохранении сотрудниками Невьянской ЦРБ.
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