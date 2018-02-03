Препарат он принес из дома.

В Невьянске прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи. 25-летний горожанин впал в кому после того, как в Центральной райбольнице ему поставили капельницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, 13 января мужчина попросил знакомую медсестру ЦРБ сделать ему капельницу с испорченным препаратом, который принес с собой. После процедуры, которая проводилась в подсобном помещении, он уехал домой.

Через некоторое время невьянцу стало плохо, и его госпитализировали в горбольницу. Здоровье пациента ухудшалось, и через шесть дней он впал в кому. Тогда его перевели в СОКБ №1 в Екатеринбурге.

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время опрашивается медперсонал больницы и оценивается соблюдение законодательства о здравоохранении сотрудниками Невьянской ЦРБ.