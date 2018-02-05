И вернули в казну.

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сэкономила на питании заключенных 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги возвращены в бюджет России, рассказал в интервью "Российской газете" замдиректора ведомства Валерий Максименко.

По его словам, питание одного заключенного в день обходится в 72 рубля. Накормить человека на такую сумму задача "трудная, но реальная". "Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается. Если в 2015 году выделялось 22 миллиарда рублей, то в прошлом году было выделено 16 миллиардов рублей", - рассказал он.

Валерий Максименко заверил, что снизить расходы на питание удалось не за счет сокращения пайка, передает "Уралинформбюро". "Просто к питанию заключенных мы подошли не формально, а с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства... Кроме того был составлен четкий рацион питания с учетом, сколько кому положено калорий, - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку и т.д. Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе", - заключил он.