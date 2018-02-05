За прошлый год.

За 2017 год участниками образовательных проектов профсоюзной организации Группы ММК стали более 4 000 человек. Их обучали тренеры Челябинского учебно-методического центра профсоюзов, Корпоративного центра подготовки кадров "Персонал" и специалисты профсоюзного движения Южного Урала.

Самым многочисленным стал проект по обучению представителей общественного контроля в сфере охраны труда (ОТ) - профсоюзных уполномоченных по охране труда. 587 работников освоили принципы обеспечения ОТ на предприятии, государственного регулирование в этой сфере, права профсоюзов при проведении специальной оценки труда, ведение документации и знакомство с обязанностями работодателя и сотрудников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Группы ММК, "Школу профсоюзного лидера" посетили около 100 человек. На тренингах они изучали роль и деятельность профсоюзов в современном обществе, анализировали уставы, коллективные договоры и другие документы, участвовали в интерактивных играх, психологических тестах и разборе ролевых ситуаций. Главная цель программы – сформировать компетенции, необходимые каждому профсоюзному лидеру.

Около 80 человек побывали на семинарах по работе в системе управления "Логистика ресурсов". Сегодня в ней зарегистрированы лидеры всех структурных подразделений профорганизации Группы ММК. Постоянное усовершенствование программы предполагает постоянное обучение ее пользователей. Семинары пройдут и в 2018 году.

Будут продолжены и семинары в рамках "Профсоюзной школы правовой грамотности". Почти 3 000 работников Группы ММК побывали на подобных встречах с профсоюзным юристом в прошлом году. Они узнали о законодательных новшествах и получили юридическую консультацию прямо на рабочем месте.

Также в текущем году намечено обучение более 800 профгрупоргов.