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Роспотребнадзор предупредил о бушующей опасной инфекцииСегодня в 09:32

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В Индии.

Роспотребнадзор предупреждает граждан России об опасности поездок в индийский штат Махараштра. В его западном округе Сундхудург сотрудники Национального института вирусологии расследуют вспышку кьясанурской лесной болезни (КЛБ), зарегистрированной в трех деревнях.

С января 2016-го по январь 2018 года в этом округе подтвердили 332 случая заболевания, 19 из которых стали летальными, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Чтобы снизить риск распространения болезни, в населенных пунктах, где обнаружены погибшие от КЛБ дикие обезьяны, проводится обработка от клещей. Также начата вакцинация людей : при плане в 100 000 человек на 30 января 2018 года была привита уже половина.

Кьясанурская лесная болезнь передается через укусы клещей и, редко, при употреблении сырого молока зараженных животных. Острая вирусная инфекция, инкубационный период которой составляет 3-8 дней, распространена в некоторых районах Индии.

Болезнь протекает с выраженной интоксикацией, часто – с двухфазной лихорадкой, геморрагическим синдромом и слабостью.

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