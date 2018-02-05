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YouTube начал помечать видео с "пропагандой"Сегодня в 09:49

  • Текст

От правительственных СМИ.

Соцсеть YouTube будет отмечать видео от СМИ, находящихся на финансировании правительства. Нововведение уже действует на территории США. Так, под роликами от телеканалов RT есть приписка "RT is funded in whole or in part by the Russian goverment" (RT финансируется полностью или частично российских правительством). Аналогичная пометка есть у видео телеканала "Россия 24". Материалы Radio Free Asia помечены, как финансируемые правительством США, передает "Уралинформбюро".

Фото: KevinRothrock/twitter.com, youtube.googleblog.com

Как сообщает руководство YouTube в официальном блоге компании, новшество поможет пользователям лучше понимать контент.

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