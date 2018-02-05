Казахстанец едва не победил в женском конкурсе красотыСегодня в 09:56
- Текст
Он дошел до финала.
22-летний казахстанец Илай Дягилев прошел в финал конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan-2018 в образе "жительницы Шымкента Арины Алиевой". Молодой человек решил поучаствовать в состязании после спора о красоте с друзьями, передает "Уралинформбюро".
В самом начале на Miss Virtual Kazakhstan-2018 было подано около 4 000 заявок со всей страны. Среди финалисток оказалась и "Арина Алиева", которую придумал и создал житель Алматы, работающий моделью.
После попадания в финал Илая Дягилев и решил разоблачить образ своей героини.
"Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам", — цитирует молодого человека Sputnik.
Стоит отметить, что после разоблачения Арину Алиеву дисквалифицировали за недостоверные сведения о себе. Ее место заняла другая девушка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля
На бой Сергея Харитонова.Сегодня в 19:47
45 школ столицы Урала больше не берут первоклассников
Лимит исчерпан.Сегодня в 19:32
"Нейтральным" россиянам МОК отвел место рядом с Узбекистаном
И Австрией.Сегодня в 18:51
В Японии военный вертолет рухнул вблизи со школой
Один человек погиб.Сегодня в 18:44
Преподавателя тюменского вуза подозревают в торговле оценками
За экзамены и курсовые.Сегодня в 18:39
В Екатеринбурге из-за школяров серьезно превышен эпидпорог по ОРВИ
Ситуация по области - в пределах нормы.Сегодня в 18:26
На Южном Урале угонщики избили до смерти свидетеля преступления
Им вынесли приговор.Сегодня в 18:23
Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
На 2018 год.Сегодня в 18:18
Три метра до нефтепровода: банда из Приангарья 2 года копала тоннель к трубе
Вручную.Сегодня в 18:07
Виновников "пьяных" ДТП лишат авто
Если разрешит Госдума РФ.Сегодня в 18:03
Предполагаемого лидера "черных" похоронщиков выпустили на свободу в Екатеринбурге
Под залог.Сегодня в 17:56
СибНИА готов раз и навсего закрыть свой авиационный учебный центр
По требованию прокуратуры.Сегодня в 17:40
Суд не вернул детей Юлии Савиновских
Несмотря на вменяемость.Сегодня в 17:26
Риелтор облапошила екатеринбуржцев на 12,7 миллиона рублей
Обещая дешевые квартиры.Сегодня в 16:57
Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
И их конкуренты из 10 стран мира.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
- Сегодня в 17:40Суд не вернул детей Юлии Савиновских
- Сегодня в 16:57Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
- Сегодня в 16:15Церемония открытия ОИ-2018: где и во сколько смотреть
- Сегодня в 15:16Клиентов свердловских МФЦ поделили на избирателей и "остальных"
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.