Он дошел до финала.

22-летний казахстанец Илай Дягилев прошел в финал конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan-2018 в образе "жительницы Шымкента Арины Алиевой". Молодой человек решил поучаствовать в состязании после спора о красоте с друзьями, передает "Уралинформбюро".

В самом начале на Miss Virtual Kazakhstan-2018 было подано около 4 000 заявок со всей страны. Среди финалисток оказалась и "Арина Алиева", которую придумал и создал житель Алматы, работающий моделью.

После попадания в финал Илая Дягилев и решил разоблачить образ своей героини.

"Я был приятно удивлен реакцией казахстанцев, тем, что многие поддержали мой поступок. Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам", — цитирует молодого человека Sputnik.

Стоит отметить, что после разоблачения Арину Алиеву дисквалифицировали за недостоверные сведения о себе. Ее место заняла другая девушка.