Гондольеры сидят без работы.

Из-за низких приливов и малочисленных осадков в Венеции обмелели каналы. Город остался без транспортного сообщения, пишет The Daily Mail. Передвигаться по городу можно лишь на лодках и катерах. Знаменитые венецианские гондольеры не могут возить туристов. Из-за этого поток приезжих резко сократился.

Уровень воды опустился до рекордных 50 сантиметров. Во многих каналах обнажился вековой ил. Власти планируют ввести режим ЧС. Странное природное явление наблюдается в старинном городе третий год подряд, передает "Уралинформбюро".



Фото: The Daily Mail

По прогнозам синоптиков, дожди в Венецию придут только через неделю.