Если рынок покинет AZUR air.

Вылет авиакомпании AZUR air c рынка авиаперевозок может привести к росту стоимости путевок. Об этом "Уралинформбюро" сообщил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, AZUR air сейчас летает в основном по программам туроператора Anex Tour, который занимает второе место по объемам перевозок на уральском рынке. Поэтому в случае отзыва у компании сертификата эксплуатанта, турсообществу будет достаточно сложно закрыть образовавшуюся брешь: "Без ее (авиакомпании - прим.ред.) участия сегодня просто невозможно обеспечить тот объем перевозок из уральских городов, какой был всегда. В первую очередь - из Кольцово. Хотелось бы, чтобы в этот сезон мы вошли без потрясений".

Впрочем, серьезных поводов для паники, по мнению собеседника агентства, пока нет. "Есть только легкие опасения по этому поводу, поскольку ограничения, наложенные Росавиацией на авиакомпанию, еще не означают остановку полетов. А у операторов в запасе есть еще достаточно времени для корректировки графика полетов на предстоящий летний сезон", - заявил Мальцев.

Он также отметил, что последние шаги Федерального агентства воздушного транспорта не лучшим образом сказываются на рынке: "Если ситуация не изменится, на рынке возникнет дефицит провозных емкостей и, как следствие, это скажется на конечной стоимости путевок".

2 февраля Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR air. Перевозчик не устранил замечания ведомства, обнаруженные в ходе декабрьской проверки. Речь шла о недостатках в поддержании летной годности воздушных судов и организации летной работы.

В AZUR air "Уралинформбюро" пояснили, что в кратчайшие сроки компанией в Росавиацию будет подана заявка на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта. К документу будут приложены все необходимые бумаги, свидетельствующие об устранении замечаний регулятора. "Компания является стабильным предприятием с точки зрения финансово-экономического состояния. Коммерческие перевозки выполняются в полном объеме", - пояснили в пресс-службе перевозчика.