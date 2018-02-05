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Россияне умирают от проблем с кровообращениемСегодня в 10:37

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Чаще всего.

По данным статистики за 2016 год, чаще всего россияне умирают от болезней системы кровообращения. Такие проблемы стали причиной гибели в 47,8% случаев, передает "Уралинформбюро".

От злокачественных образований скончались 15,6% граждан РФ, а 8,9% умерли от различных травм и отравлений. Еще 27,7% ушли из жизни по другим причинам.

Рейтинг составлен специалистами МНИОИ им. П. А. Герцена — филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, сообщает RT.

Стоит отметить, что в 2017 года общая смертность в России по сравнению с 2016 годом снизилась на 4%, материнская – на 16%. Младенческая смертность на тысячу родившихся живыми детей составила 5,3-5,5%.

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