Без воды и туалета.

Переселить семью из одного ветхого помещения в другое пыталась администрация Ирбита. Местных жителей власти определили в комнату в общежитии, в которой не оказалось ни водоснабжения, ни туалета. Износ же здания по паспорту БТИ на 2008 год составлял 58%. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первое заседание по этой ситуации, прошедшее в Ирбитском райсуде, завершилось победой чиновников. Однако Свердловский облсуд, куда с апелляцией обратились представители надзорного ведомства, встал на сторону ирбитчан.

В дальнейшем надзорное ведомство будет добиваться предоставления семье благоустроенного жилья.