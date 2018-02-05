Делом "церковных колледжей" займется уральский арбитражСегодня в 13:38
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По жалобе Екатеринбургской епархии.
Екатеринбургская епархия РПЦ не оставляет попыток отсудить в свою пользу здания трех колледжей уральской столицы. На днях православные подали в Арбитражный суд УрФО апелляционную жалобу на решение областного арбитража, решившего спор за колледжи в пользу МУГИСО, сообщает "Уралинформбюро".
Поводом для судебного разбирательства стал отказ МУГИСО отдать епархии помещения трех колледжей: мужского хорового (проспект Ленина, 13), экономико-технологического (улица Декабристов, 58) и монтажного (улица Декабристов, 83). Как ранее сообщало наше агентство, истец считает эти здания объектами религиозного назначения.
Косвенно позиция епархии подтверждается историческими документами. Согласно архивным данным, оба здания на улице Декабристов до революции имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 года вплоть до Октябрьской революции размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище.
Пансион этого училища располагался через дорогу - в здании по Декабристов, 83, где сегодня находится Екатеринбургский монтажный колледж. А в здании по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) находилась, в том числе, и придомовая церковь Алексеевского реального училища.
В сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии. Как следует из материалов дела, истец не представил суду надлежащих доказательств того, что спорные объекты возводились для религиозных целей (то есть для обучения религии или получения профессионального религиозного образования).
Что касается домовой церкви в здании хорового лицея, она возводилась для учащихся реального училища на денежные средства конкретного лица, а не для религиозной организации и не на ее средства. По мнению судей, этот факт не дает оснований для передачи помещения заявителю.
"Кроме того, передача данного помещения невозможна в связи с тем, что в здании размещается образовательная организация, а согласно пункту 12 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность религиозных организаций не допускается", — гласит судебный вердикт.
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Свердловский Арбитраж не отдал колледжи епархии
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