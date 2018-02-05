×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Делом "церковных колледжей" займется уральский арбитражСегодня в 13:38

  • Текст

По жалобе Екатеринбургской епархии.

Екатеринбургская епархия РПЦ не оставляет попыток отсудить в свою пользу здания трех колледжей уральской столицы. На днях православные подали в Арбитражный суд УрФО апелляционную жалобу на решение областного арбитража, решившего спор за колледжи в пользу МУГИСО, сообщает "Уралинформбюро".

Поводом для судебного разбирательства стал отказ МУГИСО отдать епархии помещения трех колледжей: мужского хорового (проспект Ленина, 13), экономико-технологического (улица Декабристов, 58) и монтажного (улица Декабристов, 83). Как ранее сообщало наше агентство, истец считает эти здания объектами религиозного назначения.

Косвенно позиция епархии подтверждается историческими документами. Согласно архивным данным, оба здания на улице Декабристов до революции имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 года вплоть до Октябрьской революции размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище.

Пансион этого училища располагался через дорогу - в здании по Декабристов, 83, где сегодня находится Екатеринбургский монтажный колледж. А в здании по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) находилась, в том числе, и придомовая церковь Алексеевского реального училища.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии. Как следует из материалов дела, истец не представил суду надлежащих доказательств того, что спорные объекты возводились для религиозных целей (то есть для обучения религии или получения профессионального религиозного образования).

Что касается домовой церкви в здании хорового лицея, она возводилась для учащихся реального училища на денежные средства конкретного лица, а не для религиозной организации и не на ее средства. По мнению судей, этот факт не дает оснований для передачи помещения заявителю.

"Кроме того, передача данного помещения невозможна в связи с тем, что в здании размещается образовательная организация, а согласно пункту 12 статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность религиозных организаций не допускается", — гласит судебный вердикт.

Ранее по теме:
Свердловский Арбитраж не отдал колледжи епархии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×