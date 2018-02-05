И "Ингосстраха".

Египетский суд начал рассматривать иски 30 членов семей, потерявших своих близких в авиакатастрофе над Синаем. Родственники погибших рассчитывают получить с "Когалымавиа" и "Ингосстраха" дополнительные 90 миллионов долларов за смерть своих близких (по 3 миллиона на каждого), сообщает "Коммерсантъ".

Ранее семьи жертв теракта получили по два миллиона рублей от "Когалымавиа", а также материальную помощь от властей регионов.

Параллельно с этим разбирательством в суде Египта также продолжается тяжба родственников погибших с властями Арабской Республики. Россияне намерены получить с иностранного государства, по халатности которого террористам удалось пронести на борт лайнера самодельное взрывное устройство, денежные компенсации за смерть своих близких.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Airbus 321, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем 31 октября 2015 года. Погибли 224 человека. 17 ноября в ФСБ признали, что причиной авиакатастрофы стал теракт. Позже СМИ сообщили, что бомбу в самолете "Когалымавиа" заложил сотрудник аэропорта Шарм-эль-Шейха, который был принят на работу незадолго до случившегося.



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