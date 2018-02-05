Россию ждет реформа здравоохраненияСегодня в 13:54
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Изменится система ОМС.
Правительство России готовит реформу системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Нововведения должны свести на нет неэффективные траты и переложить ответственность с государства на страховые компании, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
В данный момент страховщики занимаются лишь регулированием денежных потоков. ТФОМС перечисляют им средства из расчета прогноза заболеваемости и подушевого тарифа. Из этих денег страховые компании оплачивают счета больниц. Если деньги остались, то их возвращают в ТФОМС. Если их нет, компания получает дополнительные средства из фонда. Но есть мнение, что больницы специально выписывают счета на фальшивых клиентов, чтобы получить больше денег.
Согласно планируемой реформе, страховщики будут сами формировать подушевые тарифы. Деньги распределять по-прежнему будут ТФОМС. Страховщик же сможет направлять людей в клиники по усмотрению. Это заставит больницы снижать цены и лучше работать. Если выделенных денег не хватит, страховщики не получат "добавки" и оплатят перерасход из собственных средств. Если деньги останутся, компания оставит их себе. Для граждан медицина останется бесплатной, передает "Уралинформбюро".
Вводить новую систему будут поэтапно – начнут в 2020 году в нескольких пилотных регионах.
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Мы всё равно ничего не поняли, но понятно только одно, что здравоохранение в России не предназначено для народа, а предназначено для обогащения тех, кто кормится с этой кормушки. А народ как мучился так и будет продолжать мучиться.ответить
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