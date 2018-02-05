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Ковальчик объяснил "нон-стоп" коммунальных аварий в ЕкатеринбургеСегодня в 14:42

Ничего нового.

Непрерывный поток коммунальных ЧП в Екатеринбурге экс-глава муниципального "Водоканала", а ныне министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик объяснил дряхлыми сетями.

"Треснули морозы - аварийность поднялась. 100 километров сетей перекладывать надо. Но сегодня максимум, который мы можем позволить, это - 30 километров. До тех пор, пока нельзя будет решить вопрос с финансированием работ кардинально, ничего не изменится", - рассказал он.

По словам министра, вопрос с сетями в пору его руководства "Водоканалом" не был решен потому, что были более приоритетные задачи, передает "Уралинформбюро".

"Одни бы сети ничего не дали, если бы не были решены иные задачи. Мы бы утонули в собственных нечистотах. Если бы не могли, к примеру, подключить новое строительство к сетям. Думаю, нерешение этой проблемы повлияло бы губительно. По приоритетности мы делали все правильно", - подчеркнул Ковальчик.

Стоит отметить, что с начала 2018 года в столице Урала произошло несколько коммунальных ЧП в разных районах города. В частности, 5 февраля из-за порыва трубы без водоснабжения остались несколько домов на Старой Сортировке.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ну, мы так и понли Сегодня в 16:03

Приоритетные задачи-это выкачивание денег из бюджета в собственные карманы, а не на технические потребности того самого Водоканала, да?

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