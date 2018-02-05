И спасли жизнь женщины.

Два американских врача проявили особую изобретательность для спасения пожилой женщины на борту авиалайнера, летевшего из Флориды на Ямайку.

Вскоре после взлета, одна из пассажирок начала задыхаться. Как оказалось, у нее была болезнь легких, а находившаяся рядом медсестра ничем не могла помочь подопечной, передает "Уралинформбюро".

Тогда за дело взялись летевшие тем же рейсом высококвалифицированные врачи Джон Фланаган и Мэтью Стивенсон. Из баллонов с кислородом, взятой буквально "с потолка" кислородной маски и подушек безопасности они собрали подобие аппарата искусственной вентиляции легких и с помощью него поддерживали жизнь женщины в течение 45 минут.



Фото: facebook.com/xenia.thomas

После экстренной посадки в Форт-Лодердейле пассажирку передали врачам и привели в стабильное состояние.

О героическом поступке медиков стало известно из записи в Facebook супруги Фланагана Ксении. "...было и удивительно, и страшно наблюдать, как мой муж и его друг делают то, что они делают каждый день...", - написала она.