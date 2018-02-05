×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Врачи из США в самолете собрали аппарат ИВЛ из подручных средствСегодня в 15:24

  • Текст

И спасли жизнь женщины.

Два американских врача проявили особую изобретательность для спасения пожилой женщины на борту авиалайнера, летевшего из Флориды на Ямайку.

Вскоре после взлета, одна из пассажирок начала задыхаться. Как оказалось, у нее была болезнь легких, а находившаяся рядом медсестра ничем не могла помочь подопечной, передает "Уралинформбюро".

Тогда за дело взялись летевшие тем же рейсом высококвалифицированные врачи Джон Фланаган и Мэтью Стивенсон. Из баллонов с кислородом, взятой буквально "с потолка" кислородной маски и подушек безопасности они собрали подобие аппарата искусственной вентиляции легких и с помощью него поддерживали жизнь женщины в течение 45 минут.


Фото: facebook.com/xenia.thomas

После экстренной посадки в Форт-Лодердейле пассажирку передали врачам и привели в стабильное состояние.

О героическом поступке медиков стало известно из записи в Facebook супруги Фланагана Ксении. "...было и удивительно, и страшно наблюдать, как мой муж и его друг делают то, что они делают каждый день...", - написала она.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×