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Клиентов свердловских МФЦ поделили на избирателей и "остальных"Сегодня в 15:16

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Выборы в первую очередь.

Желающие оформить право голосовать за президента России по месту пребывания обслуживаются в свердловских МФЦ без очереди. Об этом "Уралинформбюро" рассказала читательница.

"В пятницу после работы пришла в МФЦ на Вторчермете. Народу было много. Время в очереди – два часа. Мы все мирно ждем, и тут приходят мужчина и женщина, берут талоны и их тут же, прямо в эту же секунду, вызывают. Спросила у оператора, почему так? А она говорит, что это распоряжение руководства. Те, кто приходит регистрироваться на выборы, проходят без очереди", – рассказала екатеринбурженка.

По словам женщины, оператор даже хотела отменить приоритет вновь прибывших из-за большой очереди, но программа не дала этого сделать.

Однако официальный представитель областных МФЦ сообщил "Уралинформбюро", что никаких специальных указаний на этот счет не было.

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