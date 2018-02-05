СибНИА готов раз и навсего закрыть свой авиационный учебный центрСегодня в 17:56
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По требованию прокуратуры.
Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) готов закрыть собственный авиационный учебный центр в угоду прокуратуре.
"Мы - государственное предприятие. Если прокуратуре нет необходимости иметь на предприятии-разработчике учебный центр, мы без проблем его закроем. Дело, как говорится, хозяйское. Курсантов мы в настоящее время не обучаем", - заявил "Уралинформбюро" директор учреждения Владимир Барсук.
Он также добавил, что закрытие авиационного центра всколыхнет другую, более глобальную, проблему. Из-за закрытия подобных центров россиянам скоро негде будет учиться на пилотов. Уже сейчас, по словам собеседника агентства, многие вынуждены покидать пределы родины и уезжать для этого за границу.
В России за последнее время закрылось около 200 авиационно-учебных центров, добавил собеседник агентства.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура потребовала закрыть авиационный учебный центр при ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина", где в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства. В частности, в центре отсутствовали необходимые технические средства и наглядные пособия для курсантов, а обучение некоторых слушателей велось без должного сертификата, позволяющего осуществлять подобную деятельность.
Похожие претензии стали поводом к нешуточному судебному противостоянию между Росавиацией и другим авиационным центром - Челябинским летным училищем гражданской авиации (ЧЛУГА). Летом 2017 года его выпускников, успешно работавших по всей России, ведомство начало лишать сертификатов пилотов, затем закрыли само училище.
По мнению пилотов, Росавиация давно подступалась к училищу и его выпускникам. Сначала последовало обращение в Министерство образования РФ с требованием об аннулировании дипломов училища, однако оттуда пришел отказ, поскольку на то не было оснований. Тогда ведомство аннулировало пилотские сертификаты выпускников за "предоставление недостоверных данных". В свое оправдание в Росавиации ссылаются на то, что утвержденная программа сокращенной подготовки пилотов не была внесена в приложение к сертификату Авиационного учебного центра (АУЦ), выданному училищу.
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