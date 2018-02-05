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Субмарины Поднебесной доверят искусственному интеллектуСегодня в 15:55

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Не подверженному стрессу.

Системы управления атомными подводными лодками в Китае решено дооснастить искусственным интеллектом. Это даст возможность нарастить боевой потенциал флота и позволит командирам судов принимать более обдуманные решения, пишет South China Morning Post.

В настоящий момент электронные системы субмарин только собирают информацию, не участвуя в управлении подводными судами. В будущем же ИИ позволит лодкам работать в режиме "автопилота". При этом новая технология позволит выбирать более верный режим движения и отвечать на угрозы быстрее и более результативно, передает "Уралинформбюро".

Коме того, внедрение искусственного интеллекта на подводном флоте даст новый толчок к развитию компьютерных технологий.

По словам ученых, работающих над проектом, использование искусственного интеллекта позволит развить и сами технологии компьютерного разума.

Ученые считают, что, проводя в замкнутом пространстве по несколько месяцев под толщей воды, члены экипажей подводных лодок испытывают огромный стресс и не всегда могут принять верное решение. В этом-то и поможет искусственный интеллект.

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